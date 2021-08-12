МАК создал комиссию по расследованию крушения вертолета МИ-8 на Камчатке

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения вертолета Ми-8 компании "Витязь-Аэро" на озере Курильском в Кроноцком заповеднике на Камчатке.

Что известно о падении вертолета Ми-8 на Камчатке

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Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

По данным МАК, на борту вертолета находились три члена экипажа и 13 пассажиров, спасено шесть пассажиров и два члена экипажа.