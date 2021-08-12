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Лесные пожары в России

Площадь горения в Мордовском заповеднике за день выросла с пяти до 90 га

Общая площадь пожара оценивается в 5 300 га

ТАСС, 12 августа. Площадь активного горения в Мордовском государственном природном заповеднике им. П. Г. Смидовича выросла с пяти до 90 га, огнем пройдено 5 300 га, сообщили в группе "ВКонтакте" Единой дежурной диспетчерской службы Темниковского района республики.

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Пожар в заповеднике возник 3 августа в результате грозового разряда. Из-за засушливой, ветреной и жаркой погоды огонь быстро распространился. Общая площадь, пройденная пожаром, достигла к вечеру среды 4 600 га, при этом площадь активного горения сократилась с 20 до пяти га. "По состоянию на 15:00 четверга общая площадь, пройденная пожаром на территории заповедника, составляет приблизительно 5 300 га. Площадь активного горения составляет примерно 90 га", - говорится в сообщении.

По данным республиканского ГУ МЧС, к тушению привлечено около 1,5 тыс. человек и почти 300 единиц техники. Работают аэромобильные группировки МЧС России, добровольцы, привлечена авиация, силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.

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РоссияЛесные пожары в РоссииМордовия
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