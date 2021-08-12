Покинувших детский лагерь под Томском подростков нашли живыми

ТОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Два пятнадцатилетних подростка, которые покинули лагерь в селе Калтай под Томском, найдены живыми, сообщили журналистам в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"Найдены. С ними все в порядке", - говорится в сообщении.

В четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что два 15-летних подростка самостоятельно покинули территорию летнего лагеря в селе Калтай под Томском и ушли в неизвестном направлении. В поисках были задействованы более 30 человек: сотрудники МЧС, полиции, администрации сельского поселения, пожарной части села Калтай.