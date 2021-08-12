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Разлив нефти под Новороссийском
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Представители СК проводят опрос сотрудников КТК в связи с возбужденным уголовным делом

В консорциуме сообщили, что оказывают следствию необходимое содействие

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Представители СК проводят опрос сотрудников Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и знакомятся с документами компании в связи с возбужденным уголовным делом, консорциум оказывает необходимое содействие. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе КТК.

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"В связи с возбужденным уголовным делом представители СК проводят опрос сотрудников КТК и знакомятся с документами. Консорциум оказывает следственной группе необходимое содействие", - сообщили в компании.

Ранее представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская сообщила ТАСС, что уголовное дело по факту разлива нефти в районе морского порта Новороссийск переквалифицировано на более тяжкий состав преступления.

Следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий, в помещениях Каспийского трубопроводного консорциума проводятся обыски, допрашивают специалистов и работников предприятий, в том числе принимавших участие в ликвидации последствий выброса нефти и осуществлявших инспекцию выносного погрузочного устройства.

Теги
РоссияРазлив нефти под Новороссийском
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