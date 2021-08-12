{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Водитель машины, которая врезалась в остановку в Москве, выглядел пьяным

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве подтвердили факт опьянения водителя
© Антонина Краснова/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Водитель врезавшейся в остановку на улице Миклухо-Маклая машины, по предварительной информации, был пьян, сейчас его везут на экспертизу, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Внешне водитель выглядел как пьяный, он отправлен на медосвидетельствование", - рассказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе управления ГИБДД по Москве подтвердили факт опьянения водителя. "По результатам медицинского освидетельствования водитель автомобиля находился в состоянии опьянения", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось что машина наехала на остановку, сбив бабушку и ее 16-летнюю внучку.

Лесные пожары в Турции
В Турции заявили, что взяли под контроль все лесные пожары в стране
В результате пожаров стране погибли восемь человек, более 850 пострадали
Читать полностью