На Камчатке возобновили поисковую операцию на месте падения вертолета

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Поисково-спасательная операция на Курильском озере на Камчатке, где упал вертолет с туристами, возобновлена, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС по Камчатскому краю.

12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике. На месте ЧП работают медики и спасатели. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек числятся пропавшими без вести.

"С наступлением светлого времени суток камчатские спасатели продолжили поисковые работы. На месте происшествия находится группировка в количестве более 60 человек и 10 единиц техники, среди них спасатели МЧС - сотрудники поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Камчатскому краю", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время определено ориентировочное место падения воздушного судна, а также приблизительная глубина. По уточненным данным, она составляет более 145 м. Расстояние от берега - около 700 м.

Авиакомпания "Витязь-Аэро" работает на Камчатке с 2009 года, в парке более 20 вертолетов Ми-8 различных модификаций и Ми-2. Осуществляет полеты в отдаленные районы Камчатки, в том числе пассажирские перевозки, перевозки туристов в труднодоступные районы.