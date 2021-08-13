Площадь лесных пожаров в России за сутки уменьшилась почти на 90 тыс. га

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Общая площадь лесных пожаров в России за последние сутки уменьшилась на 88 тыс. га до значения в 1 547 тыс. га, сообщает в пятницу федеральная Авиалесоохрана.

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

На утро четверга на территории РФ действовал 191 лесной пожар на площади 1 635 785 га.

"За прошедшие сутки 12 августа 2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано 67 лесных пожаров на площади 134 586 га. На 00:00 мск 13 августа на территории Российской Федерации действовал 191 лесной пожар на площади 1 547 629 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении ведомства.

Сильнее всего горят леса в Республике Саха (Якутия), здесь площадь возгораний составляет 1,38 млн га. Также много пожаров в лесах Иркутской области - 119 914 га. Значительные площади горят в Республике Башкортостан (1 052 га), Костромской области (2 000 га) и Чукотском автономном округе (6 871 га). Небольшие участки горят в Вологодской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Магаданской, Курганской, Кировской и Сахалинской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, республиках Коми и Мордовии, в Красноярском, Камчатском и Пермском краях.

На тушении задействовано 9 900 человек, 1 747 единиц техники, 55 воздушных судов на мониторинге и еще 25 на тушении. Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах РФ, режим ЧС действует в восьми субъектах. Особый противопожарный режим - в 61 регионе.