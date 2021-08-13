В Якутии за сутки ликвидировали 18 природных пожаров

ЯКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. На территории Якутии за сутки ликвидировали 18 природных пожаров на площади свыше 434 тыс. га, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления МЧС России.

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"За сутки ликвидировано 18 [природных пожаров] на общей площади свыше 434 тыс. га. На тушении задействовано более 5 тыс. человек и 755 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва Авиалесоохраны", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах Бясь-Кюель, Тастах, Кырыкый, Кылайы, Ытык-Кюель, Ударник и Фрунзе задействованы специалисты МЧС России, они там расширяют минерализованные полосы и тушат отдельные очаги. Авиация ведомства применялась на территории Нюрбинского района, за семь сливов сброшено 57 тонн воды.

По данным властей региона, в республике действует 171 лесной пожар на площади свыше 3,9 млн га, тушат 62 на площади 1,3 млн га. "Дополнительно прибывают Ми-26 с ВСУ (водосливным устройством) на 15 тонн и Ми-8. Оперативным штабом принято решение задействовать эти воздушные суда на тушении лесных пожаров, которые уже перешли границу Намского [района] и городского округа "Город Якутск". Будет мобилизована дополнительная вездеходная техника и гусеничная техника для обслуживания данных лесных пожаров", - сказал на брифинге министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев. По информации министра, угроза от лесных пожаров отмечается в 13 населенных пунктах.

По данным оперштаба Якутии, за сутки локализовано восемь пожаров на площади свыше 64,3 тыс. га, обнаружено 21 новое возгорание.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа там введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.