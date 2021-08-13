Медики рассказали о состоянии потерпевших в результате падения вертолета на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Состояние двух членов экипажа, пострадавших в результате падения вертолета в Кроноцкое озеро на Камчатке, вторые сутки остается стабильно тяжелым, они находятся в реанимации, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На месте ЧП работают медики и спасатели. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек спасены, восемь вторые сутки числятся пропавшими без вести.

"Бортом санавиации к нам [12 августа] поступили четыре пациента, двое из которых были госпитализированы в реанимацию. Пришлось провести оперативное вмешательство. У одного из пациентов открытый оскольчатый перелом правой голени, контузия грудной клетки, перелом ключицы и травматический шок второй-третьей степени. Сегодня у него стабильно тяжелое состояние, дыхание самостоятельное, пациент в сознании, но под медикаментозной седацией. Второй пациент поступил с открытым переломом грудины. Он также находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии под интенсивной терапией. На данный час его состояние не ухудшилось, оно стабилизировано", - цитирует пресс-служба слова хирурга краевой больницы Олега Кузьменкова.

Еще два спасенных пассажира, прибывших в четверг в краевую столицу бортом санавиации, отказались от госпитализации. Остальным четырем пассажирам упавшего вертолета, которым удалось выбраться из воды, госпитализация вовсе не потребовалась.

Авиакомпания "Витязь-Аэро" работает на Камчатке с 2009 года, в парке более 20 вертолетов Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2. Осуществляет полеты в отдаленные районы Камчатки, в том числе и пассажирские перевозки, перевозки туристов в труднодоступные районы.