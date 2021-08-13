Суд в Новосибирске продлил арест директору АЗГС, где произошел крупный пожар

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска продлил на три месяца арест директора газовой автозаправочной станции (АЗГС) в Новосибирске, где в июне произошел крупный пожар, из-за которого пострадали 35 человек. Об этом в пятницу сообщается на сайте суда.

Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 12.08.2021 продлен срок содержания под стражей в отношении Гармидера Р. И., на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 14.11.2021", - говорится в сообщении.

Также на три месяца продлен арест Алексея Савлука, который, согласно открытым информационным сервисам, является владельцем фирмы, зарегистрированной на месте АЗГС. Он будет находиться под стражей также до 14 ноября.

Пожар на территории газовой автозаправочной станции "Еврогаз" в промзоне на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел в середине июня. Общая площадь пожара составила 1 200 кв. м. Причиной пожара стало незаземление газовоза при сливе топлива в стационарную емкость. Пострадали 35 человек, 17 из них были госпитализированы. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").