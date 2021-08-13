Рухнувший на Камчатке вертолет обнаружили на глубине 110 м

ТАСС, 13 августа. Глубоководные аппараты Минобороны РФ обнаружили вертолет Ми-8, упавший в озеро Курильское на Камчатке, на глубине около 110 м.

Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Буквально несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен. Он находится на глубине 110-111 м. У него отломана хвостовая часть, остальной корпус целый", - сказал Солодов в эфире канала "Россия-24".

По его словам, на месте работают 15 спасателей от МЧС и три глубоководных аппарата, которые доставило Минобороны вместе с операторами. Специалисты определяют тактику по подъему вертолета и работе на таких глубинах.

Солодов также сообщил, что власти Камчатского края продолжат использовать вертолеты в регионе.

"Вертолетные перевозки важны для Камчатского края, более того, это жизненная необходимость, поскольку большое количество населенных пунктов и точек, притягивающих туристов, туда можно приехать только на вертолете. Вчера уже появились некоторые трактовки, в том числе и моих слов. Хочу здесь прояснить, что вертолеты безусловно мы продолжим использовать. И с учетом тех рекомендаций, которые следственные органы дадут, я уверен, что наши авиакомпании смогут скорректировать свои действия, чтобы учесть эту трагедию", - сказал губернатор.

"Вертолетные перевозки важны для Камчатского края, более того, это жизненная необходимость, поскольку в большое количество населенных пунктов и точек, притягивающих туристов, можно приехать только на вертолете. Вчера уже появились некоторые трактовки, в том числе и моих слов. Хочу здесь прояснить, что вертолеты, безусловно, мы продолжим использовать. И с учетом тех рекомендаций, которые следственные органы дадут, я уверен, что наши авиакомпании смогут скорректировать свои действия, чтобы учесть эту трагедию", - сказал губернатор в пятницу.

Солодов добавил, что в настоящее время в крае работают две основные вертолетные компании: "Витязь-Аэро" (самая крупная - прим. ТАСС) и "Камчатское авиационное предприятие", обе продолжат выполнять туристические полеты.