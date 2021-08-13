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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке
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Рухнувший на Камчатке вертолет обнаружили на глубине 110 м

У него отломана хвостовая часть, но основной корпус целый
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю/ТАСС

ТАСС, 13 августа. Глубоководные аппараты Минобороны РФ обнаружили вертолет Ми-8, упавший в озеро Курильское на Камчатке, на глубине около 110 м.

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Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Буквально несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен. Он находится на глубине 110-111 м. У него отломана хвостовая часть, остальной корпус целый", - сказал Солодов в эфире канала "Россия-24".

По его словам, на месте работают 15 спасателей от МЧС и три глубоководных аппарата, которые доставило Минобороны вместе с операторами. Специалисты определяют тактику по подъему вертолета и работе на таких глубинах.

Солодов также сообщил, что власти Камчатского края продолжат использовать вертолеты в регионе.

"Вертолетные перевозки важны для Камчатского края, более того, это жизненная необходимость, поскольку большое количество населенных пунктов и точек, притягивающих туристов, туда можно приехать только на вертолете. Вчера уже появились некоторые трактовки, в том числе и моих слов. Хочу здесь прояснить, что вертолеты безусловно мы продолжим использовать. И с учетом тех рекомендаций, которые следственные органы дадут, я уверен, что наши авиакомпании смогут скорректировать свои действия, чтобы учесть эту трагедию", - сказал губернатор. 

"Вертолетные перевозки важны для Камчатского края, более того, это жизненная необходимость, поскольку в большое количество населенных пунктов и точек, притягивающих туристов, можно приехать только на вертолете. Вчера уже появились некоторые трактовки, в том числе и моих слов. Хочу здесь прояснить, что вертолеты, безусловно, мы продолжим использовать. И с учетом тех рекомендаций, которые следственные органы дадут, я уверен, что наши авиакомпании смогут скорректировать свои действия, чтобы учесть эту трагедию", - сказал губернатор в пятницу.

Солодов добавил, что в настоящее время в крае работают две основные вертолетные компании: "Витязь-Аэро" (самая крупная - прим. ТАСС) и "Камчатское авиационное предприятие", обе продолжат выполнять туристические полеты.

Теги
РоссияКамчатский крайПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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