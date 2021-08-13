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Взрыв в автобусе в Воронеже
Обновлено 

Врачи Воронежа заявили, что пострадавшие в ЧП с автобусом находятся в стабильном состоянии

Главврач БСМП № 1 Игорь Банин отметил, что прогноз внушает оптимизм

ТАСС, 13 августа. Пострадавшие в результате взрыва маршрутного автобуса в Воронеже накануне находятся в больнице в стабильном состоянии.

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Прогноз внушает оптимизм, сообщил журналистам главврач БСМП № 1 Игорь Банин.

"Состояние остальных пациентов, в том числе находящихся в реанимации, тяжелое, но стабильное. Прогноз внушает оптимизм", - сказал он, уточнив, что амбулаторные пациенты также взяты под контроль врачей.

Банин отметил, что вечером в четверг в БСМП № 1 поступили 16 человек с ожогами, рваными ранами, скелетными травмами и баротравмами. После осмотра троих пациентов отпустили на амбулаторное лечение. Утром в пятницу один из оставшихся в больнице 13 пациентов умер, трое находятся в реанимации.

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РоссияВоронежская областьВзрыв в автобусе в Воронеже
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