Причиной разлива нефти под Новороссийском мог стать заводской брак оборудования

ЮЖНАЯ ОЗЕРЕЕВКА /Краснодарский край/, 13 августа. / ТАСС/. Причиной разрушения гидрокомпенсатора на нефтеналивном терминале КТК, из-за которого произошел залповый выброс нефти при погрузке на танкер в порту Новороссийска, мог стать заводской брак. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань.

"Мы отрабатываем разные версии. Но основная версия - это скрытый заводской брак, по поводу чего мы уже готовим претензионные документы и вызвали сюда уже эксперта от производителя. Потому что разрушение, по нашему мнению, произошло изнутри. И мы считаем, что это все-таки заводской скрытый брак", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. Горбань отметил, что ремонту разрушенный гидрокоменсатор не подлежит, он будет заменен.

Горбань также объяснил, почему на снимках из космоса пятно в зоне разлива нефти оказалось больше самой площади выхода нефти. По его словам, "пятном" являлась, скорее всего, взвесь, оказавшаяся в воде после ливневых дождей, прошедших накануне в ущелье.

По данным КТК, причиной выхода нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.