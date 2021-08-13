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Взрыв в автобусе в Воронеже

Минздрав заявил, что 13 пострадавших в результате взрыва находятся в стабильном состоянии

Еще четверо проходят амбулаторное лечение

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние 13 человек, пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже, как стабильное, еще четыре человека лечатся амбулаторно, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

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"В результате происшествия в пассажирском автобусе Воронежа были госпитализированы 19 человек, двое пострадавших скончались. На данный момент состояние 13 госпитализированных в больницы Воронежа стабильное, без отрицательной динамики. Еще четверо пострадавших получают помощь амбулаторно", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. "Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле у министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко", - добавили в пресс-службе.

Взрыв произошел в четверг вечером в маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже. Отрабатывается несколько версий произошедшего, по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Власти ранее уточняли, что автобус был дизельным и не имел газового оборудования.

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РоссияВоронежская областьВзрыв в автобусе в Воронеже
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