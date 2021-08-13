Движение на Крымском мосту в сторону Кубани восстановили после ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Движение на Крымском мосту в сторону Новороссийска, временно ограниченное в пятницу из-за ДТП, восстановлено, сообщается на сайте Упрдор "Тамань".

"Тринадцатого августа в 14:40 на 158-м км трассы А-290 открыто движение автотранспорта и осуществляется по двум полосам. Продолжительность ограничений составила четыре часа", - говорится в сообщении.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог.