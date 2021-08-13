{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение на Крымском мосту в сторону Кубани восстановили после ДТП

Продолжительность ограничений из-за аварии составила четыре часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Движение на Крымском мосту в сторону Новороссийска, временно ограниченное в пятницу из-за ДТП, восстановлено, сообщается на сайте Упрдор "Тамань".

"Тринадцатого августа в 14:40 на 158-м км трассы А-290 открыто движение автотранспорта и осуществляется по двум полосам. Продолжительность ограничений составила четыре часа", - говорится в сообщении.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог.

Теги
РоссияКрым
Прокуратура обжаловала приговор Соболь и просит запретить ей покидать Москву
Суд ранее признал бывшего юриста ФБК виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе
Читать полностью