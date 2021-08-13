Власти наградят мужчину, спасавшего пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже

ТАСС, 13 августа. Власти Воронежской области наградят мужчину, который помогал людям выбраться из салона автобуса, где произошел взрыв. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале в пятницу.

"Вчера в ряде сюжетов был показан Игорь Пахачев (в других источниках указан как Пахочев). Он смог вытянуть из салона автобуса девочку, зажатую сидениями, и помочь другим пострадавшим. Уважаемый Игорь, ваш отважный поступок заслуживает награды, и вы ее получите", - написал губернатор.

Глава региона также обратился к СМИ и интернет-сообществу за помощью в поисках мужчины и попросил его оставить свои контактные данные в приемной губернатора. Через несколько минут Александр Гусев написал, что номер Игоря найден.

Кроме того, губернатор поблагодарил всех неравнодушных граждан, помогавших пострадавшим в первые минуты после взрыва. Их власти также попросили позвонить в приемную губернатора.