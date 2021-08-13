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Взрыв в автобусе в Воронеже

В ОНФ призвали проверить отрасль пассажирских перевозок после взрыва автобуса в Воронеже

Член центрального штаба Игорь Кастюкевич отметил, что во всех регионах общественный транспорт в основном частный

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Игорь Кастюкевич призвал проверить отрасль пассажирских перевозок после взрыва автобуса в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба ОНФ.

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"Трагедия в Воронеже - повод для комплексной проверки всей сферы пассажирских перевозок в стране. Соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего восстановления и выздоровления пострадавшим. Пусть компетентные органы во всем разберутся", - приводятся в сообщении слова Кастюкевича.

Он подчеркнул, что "нельзя не замечать того, что происходит в сфере пассажирских перевозок". "Во всех регионах общественный транспорт в основном частный, а МУПы активно выдавливаются с рынка. Сфера одна из самых теневых из-за большого объема налички. Сколько уже было сказано про то, что автопарк автобусов нужно обновлять, пассажирский транспорт должен отвечать всем требованиям безопасности, устаревшие автобусы необходимо менять на более современный транспорт", - добавил Кастюкевич.

Он подчеркнул, что перевозчики должны обновлять парк на "нормальные автобусы, предназначенные для пассажирских перевозок". "Сегодня, по сути, сфера регулирует сама себя. Так быть не должно. Не должны пассажиры оказываться в заложниках подобных ситуаций", - отметил Кастюкевич.

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РоссияВоронежская областьВзрыв в автобусе в Воронеже
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