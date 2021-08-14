Количество лесных пожаров на территории Якутии за сутки уменьшилось на девять

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Количество термоточек на землях лесного фонда сокращается в Республике Саха (Якутия): за прошедшие сутки их стало меньше на девять, сообщает пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана".

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"На 00:00 мск 14 августа на территории Российской Федерации действовало 178 лесных пожаров на площади 1 507 015 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 108 пожаров на землях лесного фонда на площади 1 348 162 га (Республика Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

Для сравнения, в пятницу на территории республики действовали 117 пожаров на землях лесного фонда и два пожара на землях особо охраняемой природной территории "Ленские столбы".

13 августа из-за лесных пожаров в Якутии и Иркутской области был введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.