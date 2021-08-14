Несколько тел туристов обнаружили рядом с упавшим на Камчатке вертолетом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. Несколько тел туристов обнаружили в Курильском озере на Камчатке рядом с фюзеляжем упавшего в четверг вертолета, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Восемь человек спаслись. На месте ЧП работают спасатели и военные водолазы. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время с помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета, который находится на расстоянии около 500 м от берега на глубине 110 м. Рядом с фюзеляжем вертолета найдены несколько тел пропавших туристов. Прорабатывается вопрос о поднятии их на поверхность", - говорится в сообщении.

О точном количестве найденных тел не сообщается. С наступлением светлого времени суток в субботу камчатские спасатели продолжили поисковые работы.