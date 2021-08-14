В Оренбурге локализовали крупный пожар

ТАСС, 14 августа. Крупный пожар в Почтовом переулке в Оренбурге локализован, на территории около очага возгорания введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"В 17:53 (15:53 мск) пожар был локализован. В настоящее время на территории, ограниченной ул. 8 Марта, пер. Почтовым, Южным, Мастерским, действует режим ЧС. Такое решение принял первый заместитель главы города Сергей Салмин, который находится на месте ЧП. Вместе с представителями всех ответственных структур на месте работает первый вице-губернатор Сергей Балыкин", - сказано в сообщении.

По предварительным данным пресс-службы, пострадало девять строений: одно трехэтажное нежилое административное, восемь жилых домов, в том числе два неэксплуатируемых, а также хозпостройки внутри квартала. Общая площадь составила около тысячи квадратных метров. Двое пострадавших направлены в больницу, погибших нет.

"По предварительным данным, в пострадавших домах проживали 53 человека, в том числе пятеро детей. С 17 из них ведется работа по вопросу временного расселения. В случае необходимости им будет предоставлены жилые помещения в кризисном центре и горячее питание", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул в Оренбурге, по предварительным данным, огнем были повреждены восемь одноэтажных домов.