Прокуратура взяла на контроль проверку из-за крупного пожара в Оренбурге

ТАСС, 14 августа. Прокуратура Оренбургской области взяла на контроль проведение и результаты проверки по факту крупного пожара в центре Оренбурга, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ведомства.

"По поручению и.о. прокурора Оренбургской области Игоря Крушинского прокурором Ленинского района Оренбурга установлен контроль за ходом и результатами проверки по факту произошедшего пожара в центре города, а также за соблюдением прав пострадавших граждан", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в субботу в одном из домов, расположенных в Почтовом переулке, произошло возгорание, от огня пострадали восемь жилых домов, в которых проживают 53 человека.

Отмечается, что на место происшествия для координации действий аварийно-спасательных и оперативных служб выехал прокурор Ленинского района Оренбурга Александр Задорожнев, жителей указанных домов планируется временно разместить на территории кризисного центра на улице Пойменной, 75.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Оренбургской области, баллоны с бытовым газом в горящих домах осложнили борьбу с огнем. "Первые прибывшие на место пожарные подразделения установили, что в помещениях происходит горение баллонов с бытовым газом. Поэтому не было возможности оперативно пройти в горящие дома, так как возникла угроза жизни и здоровью сотрудников, находящихся в зоне боевых действий по тушению", - сообщили журналистам в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул в Почтовом переулке. По предварительным данным, общая площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м, огнем повреждены девять строений: одно трехэтажное нежилое административное, восемь жилых домов, в том числе два неэксплуатируемых, а также хозпостройки внутри квартала. В пострадавших домах проживали 53 человека, в том числе пятеро детей. Три человека обращались за помощью к медикам, двое из них были доставлены в больницу, после чего отпущены домой. Пожар локализован в 17:53 (15:53 мск), тушение продолжается, объявлен локальный режим ЧС.