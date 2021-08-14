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В Оренбургской области ликвидировали природный пожар спустя восемь дней

В тушении задействовали самолет Ил-76

ТАСС, 14 августа. Природный пожар, возникший 6 августа в районе населенного пункта Акчура Кувандыкского городского округа в Оренбургской области, полностью ликвидирован. Об этом в субботу сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"6 августа поступило сообщение о загорании сухой травы и лесного массива в районе населенного пункта Акчура Кувандыкского городского округа. В 19:15 (17:15 мск) 14 августа [объявлена] ликвидация природного пожара, площадь уточняется. Погибших и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар в Кувандыкском городском округе в окрестностях населенных пунктов Акчура, Малое Чураево, Новоказанка и Верхненазаргулово был зарегистрирован 6 августа. В округе введен режим ЧС. В тушении был задействован самолет Ил-76 Министерства обороны РФ. Пожар был локализован 12 августа.

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