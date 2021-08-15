Лидер суннитов посоветовал президенту Ливана уйти в отставку после взрыва в Аккаре

БЕЙРУТ, 15 августа. /ТАСС/. Экс-премьер Ливана и лидер суннитского движения "Аль-Мустакбаль" Саад Харири возложил на руководство страны ответственность за взрыв топливного резервуара в районе Аккар на севере республики, посоветовав президенту Мишелю Ауну уйти в отставку.

"Происшествие в Аккаре ничем не отличается от прошлогоднего взрыва в морском порту Бейрута, - написал он на своей странице в Twitter в воскресенье. - Поэтому в нормальной стране всем ответственным за халатность - от президента до последнего чиновника - следовало бы подать в отставку".

По данным Ливанского общества Красного Креста, 22 человека погибли и 79 пострадали в воскресенье при взрыве резервуара для хранения мазута в населенном пункте Тлейла в Аккаре, несколько человек пропали без вести. По сведениям ливанского телеканала MTV, в резервуаре находилось 60 тыс. литров мазута. Взрыв прогремел в 03:30 по местному времени (совпадает с мск), следом вспыхнул сильный пожар. Как сообщили очевидцы, спасатели сумели локализовать пламя.

4 августа 2020 года в морском порту Бейрута произошел взрыв, мощность которого составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами, погибли 218 человек, пострадали 6,5 тыс., более 300 тыс. граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание более 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе.