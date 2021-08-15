Пожар произошел на одном из складов промплощадки в Екатеринбурге

ТАСС, 15 августа. Спасатели в Екатеринбурге тушат возгорание, которое произошло на одном из складов с мебелью на промплощадке. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ранее со ссылкой на корреспондента ТАСС сообщалось, пожар произошел в районе авиазавода.

"15 августа в 21:12 (19:12 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи. По оперативной информации, на территории промышленной площадки горит складское помещение с мебелью", - сказано в сообщении.

К месту пожара следуют пожарно-спасательные подразделения города Екатеринбурга. Информации о пострадавших не поступало.

Реакция авиазавода

Со своей стороны в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) ТАСС сообщили, что пожар не повлиял на работу предприятия.

"Пожарные быстро приехали и пожар в основном уже потушен. Он не представляет угрозы для сотрудников. Производственные процессы на предприятии не нарушены", - сказали в пресс-службе.

Уральский завод гражданской авиации специализируется на ремонте авиационных двигателей, выпуске легких самолетов и вертолетов гражданского назначения.