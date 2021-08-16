Природный пожар у Якутска локализовали, опасность для столицы Якутии миновала

ЯКУТСК, 16 августа. /ТАСС/. Пожар на границе округа "Город Якутск" с Горным и Намским районами локализован, сообщает в понедельник пресс-служба мэрии Якутска на сайте окружной администрации.

Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"Минерализованная полоса замкнула линию лесного пожара до естественных преград - речек. Ее общая протяженность составила порядка 70 км. Благодаря технике, которая оперативно была доставлена на тушение, это большое расстояние в тайге удалось пройти всего за неделю. Пожар локализован, городу Якутску и его пригородам ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что природный пожар действует в 57 км от села Маган (входит в территорию округа). В борьбе с огнем задействованы сотрудники мэрии, муниципальных предприятий и жители села Маган.

В Якутске с вечера 11 августа наблюдается густая задымленность из-за лесных пожаров. В местном аэропорту, где утром из-за тумана и задымленности были ограничены прилеты и вылеты, начали выполняться рейсы. Из-за ухудшения видимости приостановлены пассажирские перевозки на водном транспорте по маршруту Якутск - Нижний Бестях (Мегино-Кангаласский район), сообщает пресс-служба республиканского Минтранса.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.