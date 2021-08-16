В Магаданской области зафиксировали три очага природных пожаров

ТАСС, 16 августа. /ТАСС/. Три очага природных пожаров действуют в лесах на территории Магаданской области. Площадь возгораний составляет 1 773 га, сообщается в понедельник на сайте Главного управления МЧС по региону.

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"В Магаданской области действуют три природных пожара на общей площади 1 773 га, площадь активного горения - 2,65 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в сообщении.

Как отметили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, после тушения природных пожаров силами МЧС, лесхозов и Авиалесоохраны ко 2 августа природные пожары были ликвидированы. Спустя время лес вновь загорелся в трех местах.

Профильные ведомства в регионе организовали постоянное наблюдение за пожарной обстановкой в лесах, используя для этого авиацию, наземный мониторинг и снимки из космоса.

Пожароопасный сезон в Магаданской области в 2021 году официально начался 14 мая. Он подразумевает запрет на использование открытого огня, включая проведение пожароопасных работ. Необходимо убирать за собой мусор, поскольку он может стать причиной возгорания. Предусматривается ужесточение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. В 2020 году на территории Магаданской области были зафиксированы одни из самых крупных в России лесных пожаров. В 2021 году такой ситуации пока не наблюдается, но также фиксируются пожары в лесах.