В Башкири возникло шесть новых очагов природных пожаров

УФА, 16 августа. /ТАСС/. Количество природных пожаров в Башкирии за сутки увеличилось на шесть, всего в республике действует 10 очагов возгорания на площади более 1,5 тыс. га. За сутки потушили три очага на площади 5,3 га, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в понедельник.

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"По состоянию на 06:00 мск 16.08.2021 за прошедшие сутки возникло шесть очагов природных пожаров на площади 65,1 га - Зианчуринский район 3 га, Учалинский район 30 га, Бурзянский район 15 га, Абзелиловский район 15 и 0,8 га, Белорецкий район 1,3 га. Ликвидировано три очага природного пожара на площади 5,3 га. Продолжают действовать 10 очагов природных пожаров на общей площади 1 553,8 га", - указано в сообщении.

Наиболее крупный очаг продолжает действовать в Хайбуллинском районе на площади свыше 1,1 тыс. га. Из 10 пожаров шесть локализованы.

По данным МЧС, в понедельник в лесу региона прогнозируются 3, 4 и 5 классы пожарной опасности. В 18 муниципалитетах ожидается 4, в 12 - 5 класс пожарной опасности.