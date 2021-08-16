Под Саратовом ликвидировали природный пожар близ военного полигона

Ранее сообщалось, что природный пожар площадью около 50 га произошел в 5 км от населенного пункта Быковка, возгорание случилось вблизи военного полигона Широкий Карамыш. По данным Центрального военного округа, для тушения были привлечены более 140 человек и десять единиц техники от Минобороны России и около 20 человек и три единицы техники от МЧС России.