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Лесные пожары в России

Под Саратовом ликвидировали природный пожар близ военного полигона

Площадь горения составила примерно 50 га

САРАТОВ, 16 августа. /ТАСС/. Природный пожар близ населенного пункта Быковка Саратовской области ликвидировали, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Пожар ликвидирован", - сообщила собеседница агентства.

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Ранее сообщалось, что природный пожар площадью около 50 га произошел в 5 км от населенного пункта Быковка, возгорание случилось вблизи военного полигона Широкий Карамыш. По данным Центрального военного округа, для тушения были привлечены более 140 человек и десять единиц техники от Минобороны России и около 20 человек и три единицы техники от МЧС России.

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РоссияЛесные пожары в РоссииСаратовская область
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