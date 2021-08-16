Спецтехника ЦВО доставила 300 тонн воды в Мордовский заповедник для тушения пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Специальная техника Центрального военного округа (ЦВО) доставила порядка 300 тонн воды в труднодоступные районы Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича для перекачки в автоцистерны, работающие на пожарах. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"Около 300 тонн воды доставили экипажи авторазливочных станций АРС-14КМ полка радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа, задействованные в тушении природного пожара в Темниковском районе Республики Мордовия. Экипажи АРС-14КМ ЦВО доставляют воду в труднодоступные районы Мордовского государственного природного заповедника для перекачки в пожарные автоцистерны, работающие в очагах возгорания", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина из Самарской области в Мордовию направили подразделение в составе десяти единиц техники и 28 военнослужащих для помощи в тушении природного пожара.

По данным на 13 августа, активного горения в заповеднике, где с 3 августа тушат крупный пожар, нет. Площадь Мордовского заповедника превышает 32,1 тыс. га, там встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.