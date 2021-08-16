СК возбудил дело после гибели дочери члена-корреспондента РАН при пожаре в Подмосковье

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 5-летней дочери российского кардиохирурга, 61-летнего члена-корреспондента РАН Андрея Зотикова в результате пожара в частном доме в подмосковной деревне Лыткино.

"Следователем следственного отдела по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 5-летней девочки в результате пожара (ч. 1 ст. 109 УК РФ). По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Прокуратура также начала проверку после гибели девочки.

Пожар произошел около 03:25 в субботу в частном доме в дачном некоммерческом партнерстве Березка в деревне Лыткино. В результате Зотиков получил 80% ожогов тела. Он, его жена и средняя дочь находятся в больнице, младшая дочь погибла. Старшая дочь врача жива, ее здоровью ничего не угрожает.