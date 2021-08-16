Власти Ростовской области заявили о ложном сообщении о минировании школы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа. /ТАСС/. Сообщение о минировании, поступившее в понедельник на электронную почту школы в селе Большой Лог Аксайского района Ростовской области, оказалось ложным. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района.

"Не подтвердилось сообщение о минировании", - сказал представитель администрации.

Ранее в понедельник в администрации Большелогского сельского поселения сообщали об эвакуации школы, не уточнив причину. В пресс-службе районной администрации пояснили, что на электронную почту учреждения поступило сообщение о минировании. В связи с этим была организована проверка, на месте работали сотрудники полиции, МЧС, кинологи.