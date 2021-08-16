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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке

Посещение Курильского озера на Камчатке ограничат на неделю для поднятия рухнувшего Ми-8

За это время удастся поднять обломки судна

ТАСС, 16 августа. Запрет на посещение Курильского озера на Камчатке, где потерпел крушение вертолет Ми-8 с туристами, продлится минимум неделю. Это необходимо для поднятия обломков судна, сообщил в понедельник глава региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

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"Сейчас продолжается спасательная операция на озере, обнаружены уже тела всех погибших. Часть из них находятся внутри вертолета, который затонул на глубине около 120 м. Всеми силами и средствами МЧС, военных, средствами края мы пытаемся поднять обломки. Но на этот период посещение Курильского озера по понятным причинам ограничено и, скорее всего, минимум неделю эти ограничения продлятся", - сообщил губернатор.

12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На месте ЧП работают спасатели. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек были спасены.

Авиакомпания "Витязь-Аэро" работает на Камчатке с 2009 года, в парке более 20 вертолетов Ми-8. Осуществляет полеты в отдаленные районы Камчатки, в том числе и пассажирские перевозки, перевозки туристов в труднодоступные районы. 13 августа Росавиация запретила авиакомпании выполнять коммерческие пассажирские полеты по Камчатке. "Витязь-Аэро" выполняли до 2/3 всех перелетов по туристическим маршрутам.

Теги
РоссияКамчатский крайПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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