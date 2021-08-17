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После ДТП с микроавтобусом под Тамбовом возбудили дело

В результате аварии погиб один человек и восемь пострадали

ТАМБОВ, 17 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после столкновения микроавтобуса, в результате которого один человек погиб, еще восемь получили травмы. Об этом ТАСС во вторник сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Алексей Жданов.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства случившегося", - сообщил он.

ДТП произошло в понедельник в 23:45 мск. Микроавтобус Mercedes, перевозивший рабочих из Орловской и Липецкой областей, столкнулся с автомобилем Audi в Петровском районе Тамбовской области. В результате столкновения пострадали восемь человек, четверо из них в настоящий момент находятся в реанимации, еще один человек из микроавтобуса погиб.

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