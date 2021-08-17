Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области

ТАСС, 17 августа. Семь человек госпитализированы в результате столкновения автомобилей на участке дороги Р-119 в Тамбовской области, еще один человек погиб. Об этом сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Произошло боковое столкновение автомобилей с последующим опрокидыванием микроавтобуса. <…> В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало восемь человек, из них один погибший. Все пострадавшие были направлены в Мичуринскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Первая информация о ДТП поступила в 00:30 мск 17 августа. Уточняется, что движение на автодороге Р-119 не перекрывалось, утечки топлива не зафиксировано.