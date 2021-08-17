Площадь природного пожара в Свердловской области достигла 40 га

ТАСС, 17 августа. Природный пожар в Первоуральском городском округе Свердловской области более не угрожает санаторию, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

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"В настоящее время площадь пожара составляет 40 га, угроза распространения пожара на базу отдыха ликвидирована. Мониторинг обстановки проводится при помощи беспилотной авиационной системы", - сказали в ведомстве.

На место пожара направлены 30 спасателей и пять единиц техники. На случай ухудшения обстановки для эвакуации людей подготовлен автобус. Также развернут пункт временного размещения на 100 человек.

Ранее сообщалось, что в Первоуральском городском округе зафиксирован лесной пожар на площади 9 га. Из-за порывов ветра произошло его распространение, создалась угроза санаторию-профилакторию "Озеро Глухое" - огонь подошел к нему на 2 км. Также есть угроза садовым товариществам. С целью предотвращения распространения пожара была проведена опашка, прокладка минерализированной полосы и выставлены противопожарные посты.

В новость внесена правка (17:40 мск) - передается с исправлением количества спасателей в третьем абзаце