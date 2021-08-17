{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП с вахтовым автобусом в Бурятии пострадали граждане Таджикистана и Узбекистана

Причины произошедшего устанавливаются

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Граждане Таджикистана и Узбекистана получили травмы в ДТП с участием вахтового автобуса на базе грузовика "Урал" в Бурятии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Пострадавшими [в ДТП] оказались граждане Таджикистана и Узбекистана", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что 19 человек пострадали в ДТП в Еравнинском районе в Бурятии, где опрокинулся и упал с высоты 3,5 метра вахтовый автобус на базе грузовика "Урал". Все пострадавшие - сотрудники горно-обогатительного комбината "Озерный". На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.

Теги
РоссияБурятия
В Самарской области нашли тела трех человек, пропавших после ЧП с катером и баржей
Инцидент произошел 14 августа
Читать полностью