В ДТП с вахтовым автобусом в Бурятии пострадали граждане Таджикистана и Узбекистана

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Граждане Таджикистана и Узбекистана получили травмы в ДТП с участием вахтового автобуса на базе грузовика "Урал" в Бурятии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Пострадавшими [в ДТП] оказались граждане Таджикистана и Узбекистана", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что 19 человек пострадали в ДТП в Еравнинском районе в Бурятии, где опрокинулся и упал с высоты 3,5 метра вахтовый автобус на базе грузовика "Урал". Все пострадавшие - сотрудники горно-обогатительного комбината "Озерный". На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.