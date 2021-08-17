Пожарные остановили огонь в 700 метрах от питомника якутских бизонов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пожарным удалось спасти от огня якутских бизонов, которые обитают в природном парке "Синяя". Пожар был остановлен в 700 м от питомника, сообщила во вторник пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, который ранее доставил в питомник противопожарную технику.

"Огонь начал окружать бизонарий. Пять пожаров, пришедших извне, объединились в один, мы отгоняли его с юго-востока и смогли справиться. Но затем ветер изменился и огонь пошел с запада. В это время как раз в природный парк прибыла техника и эти два квадроцикла помогли переломить ситуацию. Возгорания фиксировались на расстоянии 700 м от питомника, сейчас он уже в 7 км. Удалось "поймать" огонь в поймах ручьев", - заявил глава дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Минэкологии Якутии Яков Сивцев, чьи слова приводятся в сообщении.

В настоящее время животные находятся в безопасности. Несмотря на пожары, сотрудники природного парка продолжают вести наблюдения за бизонами, которые укрылись в пойме реки Синяя. "Те районы Якутии, где сейчас бушуют пожары, не являются традиционными местами обитания редких видов, но бизонов, завезенных, в республике всего несколько сотен", - рассказал главный координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики Михаил Стишов.

Кроме квадроциклов на места пожаров отправились мотопомпы, рации, радиостанции, лопаты, бензопилы и запчасти. Пожарные потушили три пожара в природном парке "Синяя", они второй месяц борются с огнем, поэтому техника выходит из строя, оборудование быстро изнашивается, силы и средства иссякают. В парке тушат огонь 14 человек, в чьем распоряжении находятся трактор "Белорусь", два вездехода и теперь еще два снегоболотохода "Сокол", приобретенных WWF.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами. Ранее сообщалось, что на территории региона действует 156 природных пожаров, за сутки потушено 14 на общей площади свыше 37 тыс. га. В тушении задействовано свыше 4,2 тыс. человек и 759 единиц техники.