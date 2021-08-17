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Крушение Ил-112В в Подмосковье

Эксперт считает, что неисправность топливной системы могла привести к аварии Ил-112В

По словам Алексея Леонкова, в ходе аварии могли сломаться подсистемы механизации крыла, что привело к аварии

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Неисправность системы подачи топлива могла привести к аварии Ил-112В около аэродрома Кубинка. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил военный эксперт Алексей Леонков.

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"При просмотре видеозаписи можно обратить внимание, что пожар, возможно, начался в топливной системе. Похоже, там была разгерметизация системы подачи топлива в двигателе, оно попало на двигатель и воспламенилось. В таком случае система пожаротушения не сработала - источник возгорания был снаружи", - сказал Леонков.

"Вероятно, двигатель не горел - горело что-то сверху, возможно, крыльевой топливный бак", - сообщил эксперт.

По его словам, в ходе аварии могли сломаться подсистемы механизации крыла, что привело к аварии. "Скорее всего, была повреждена механизация крыла, летчики попытались удержать самолет, но дальше было пике", - подытожил Леонков.

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РоссияКрушение Ил-112В в Подмосковье
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