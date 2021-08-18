Трутнев заявил, что лесные пожары уже не угрожают населенным пунктам в Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Опасности населенным пунктам Якутии от лесных пожаров нет, возгорания находятся в 10 и более км от них, сообщил журналистам в среду вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам заседания Совета при полпреде.

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"Руководство министерства чрезвычайных ситуаций доложило, что опасности для населенных пунктов больше нет, что фронт пожаров сегодня отстоит на 10 и более км. То есть населенных пунктов в зоне огня уже больше нет. Полностью работает техника, необходимая для тушения. Мы надеемся, что ситуация переломлена, что мы движемся в сторону прекращения пожаров на территории Якутии", - сообщил Трутнев.

Лес, дым и огонь. Как в Якутии борются с лесными пожарами

Лес, дым и огонь. Как в Якутии борются с лесными пожарами Горящие леса и поселки — в фотопроекте ТАСС

В Якутии, по данным регионального главка МЧС, за сутки ликвидировано 22 природных пожара на общей площади свыше 105 тыс. га, на тушении задействовано 3,6 тыс. человек и 677 единиц техники. Как сообщили власти, на территории Якутии действуют 139 лесных пожаров. По информации регионального оперштаба, локализованы 11 пожаров на площади свыше 255 тыс. га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.