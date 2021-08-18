Власти Югры сообщили о трех действующих лесных пожарах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 августа. /ТАСС/. Специалисты ликвидируют три лесных пожара в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на площади 51,8 га. Два из них локализованы, сообщили в среду на сайте окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

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"По состоянию на 09:00 18 августа на территории автономного округа действуют три лесных пожара на территории Березовского, Кондинского и Сургутского лесничеств, из них локализовано два лесных пожара на территории Березовского и Кондинского лесничеств", - сказано в сообщении.

На сайте департамента уточняется, что площадь трех действующих пожаров составляет 51,8 га, а два из них локализованы на 48,8 га. Всего на территории Югры с начала пожароопасного сезона произошел 281 лесной пожар на площадь чуть более 16 тыс. га. Их причинами стали человеческий фактор и сухие грозы.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в этом году с 23 апреля. Губернатор Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности.