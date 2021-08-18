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Отравление детей в поезде Мурманск - Адлер

Суд в Сочи приостановил работу вагона-ресторана поезда, где массово отравились дети

Ограничения будут действовать 30 суток

СОЧИ, 18 августа. /ТАСС/. Адлерский районный суд Сочи постановил признать ООО "НапиткиТрансСервис" виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания и приостановить деятельность вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер на 30 суток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

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"Суд постановил признать юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности вагона ресторана № 63597 сроком на 30 суток. Срок приостановления деятельности исчислять с 10 августа 2021 года", - сообщил собеседник агентства.

6 августа после ужина в вагоне-ресторане с поезда с признаками отравления был снят и госпитализирован 91 ребенок. В вагоне-ресторане была проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения: неэффективная работа холодильника, нарушение хранения разделочного инвентаря, грязь на кухне, норовирус у работников вагона-ресторана. В отношении ООО "НапиткиТрансСервис" был составлен материал об административном правонарушении о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Теги
РоссияКраснодарский крайОтравление детей в поезде Мурманск - Адлер
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