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Крушение Ил-112В в Подмосковье
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Следователи изъяли документы в "Ил" по делу о крушении самолета в Подмосковье

На месте крушения обнаружены два черных ящика
Место катастрофы военно-транспортного самолета Ил-112В, 17 августа 2021 года Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Место катастрофы военно-транспортного самолета Ил-112В, 17 августа 2021 года
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Следственные действия прошли в авиационном комплексе имени Ильюшина (ПАО "Ил") по уголовному делу о крушении военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах.

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"В рамках расследования уголовного дела в авиакомплексе Ильюшина следователи провели выемку документов. Их интересовала документация, касающаяся потерпевшего катастрофу самолета Ил-112В", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил, что на месте крушения обнаружены два черных ящика - параметрический и речевой самописцы. Они повреждены и обгорели, но, по предварительным данным, подлежат расшифровке. Она, как ожидается, начнется в четверг в спецлаборатории.

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РоссияКрушение Ил-112В в Подмосковье
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