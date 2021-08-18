Следователи изъяли документы в "Ил" по делу о крушении самолета в Подмосковье

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Следственные действия прошли в авиационном комплексе имени Ильюшина (ПАО "Ил") по уголовному делу о крушении военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах.

"В рамках расследования уголовного дела в авиакомплексе Ильюшина следователи провели выемку документов. Их интересовала документация, касающаяся потерпевшего катастрофу самолета Ил-112В", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил, что на месте крушения обнаружены два черных ящика - параметрический и речевой самописцы. Они повреждены и обгорели, но, по предварительным данным, подлежат расшифровке. Она, как ожидается, начнется в четверг в спецлаборатории.