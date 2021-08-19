Лесной пожар около поселения в Елизовском районе Камчатки не угрожает людям

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 августа. /ТАСС/. Лесной пожар на площади около 60 га в Паратунском сельском поселении в Елизовском районе Камчатки не угрожает населенным пунктам, сообщил ТАСС заместитель руководителя Агентства лесного хозяйства Камчатского края Андрей Лебедько.

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В среду в соцсетях начало распространяться видео о сильном возгорании около реки Карымшина на Камчатке примерно в 15 км от поселка Термальный (входит в состав Паратунского сельского поселения).

"На месте уже работают специалисты "Охраны камчатских лесов", вчера ночью из Мильково выехала дополнительная бригада. Всего на месте ЧП сосредоточены более 25 человек, в том числе и десантники. Пожар быстро разошелся вчера из-за ветра и сухой почвы, но ситуация находится под нашим контролем. Из-за того, что горит стланик, со стороны это и правда выглядит угрожающе, но угрозы строениям и населенным пунктам сейчас нет", - сказал Лебедько.

Термальный - поселок в Елизовском районе Камчатского края. В нем проживают около 2 000 человек.