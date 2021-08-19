Вертолеты ЦВО ликвидировали два очага природных пожаров в Иркутской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) потушили два очага природных пожаров в Усть-Илимском и Братском районах Иркутской области, сбросив 40 тонн воды на очаги возгораний. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой округа.

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"Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8, оборудованные водосливным устройством ВСУ-5 водоизмещением в 5 тонн, потушили локальные очаги возгораний в Усть-Илимском и Братском районах Иркутской области общей площадью 60 000 квадратных метров. За сутки было выполнено два вылета, 12 сливов, в ходе которых сброшено более 40 тонн воды", - говорится в сообщении.

В Иркутской области сформированы авиационная и наземная группировки сил для борьбы с природными пожарами. Всего в тушении задействованы три вертолета Ми-8 из состава отдельного транспортного смешанного авиационного полка и бригады армейской авиации ЦВО. Для оказания помощи местным службам в борьбе с пожарами экипажи вертолетов совершили перелет из Свердловской в Иркутскую область, преодолев более 3 тыс. км.

В Иркутской области и Якутии с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.