В Иркутской области сняли режим ЧС по лесным пожарам

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"В Иркутской области снят региональный режим ЧС, который был введен в связи со сложной обстановкой в лесном фонде региона. <…> Он был введен 6 августа на территории семи районов Прибайкалья. В Киренском, Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Чунском районах действовал полный запрет на посещение лесов, а также на лесохозяйственную и лесозаготовительную деятельность. На тот момент в регионе действовало 40 лесных пожаров", - говорится в сообщении.

По данным на 19 августа, лесные пожары в Иркутской области зарегистрировали на площади 112,1 тыс. га, из них на 89,7 тыс. очаги локализовали. Все пожары действуют в Катангском районе. Там сосредоточены силы областного министерства лесного комплекса и федерального резерва.