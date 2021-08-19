Площадь пожара рядом с санаторием в Свердловской области выросла до 60 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Площадь пожара в Свердловской области, который действует рядом с санаторием "Озеро Глухое" и садами, увеличилась до 60 га. Угрозы населению и постройкам нет, сообщили ТАСС в четверг в департаменте информационной политики региона.

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"Под Первоуральском пожарные продолжают бороться с низовым пожаром средней интенсивности - небольшими очагами в отдельных труднодоступных болотистых частях леса. Общая площадь горения - 60 га. Угрозы населению и постройкам нет", - сообщили в департаменте.

17 августа в Первоуральском городском округе зафиксировали лесной пожар. Было принято решение об эвакуации гостей и персонала из санатория-профилактория "Озеро Глухое", который располагается рядом с очагом. Потом эвакуированным разрешили вернуться в санаторий.