Режим ЧС могут ввести в Марий Эл из-за лесных пожаров

"На данный момент есть возможность введения режима чрезвычайной ситуации в республике", - сказали в пресс-службе.

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20 августа стало известно, что вертолеты Минобороны и Республики Татарстан направят в Марий Эл для тушения лесных пожаров.

Согласно предварительной информации ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, площадь пожаров составляет 120 га. Уточняется, что из населенного пункта Шап эвакуировали 634 человека, из них 420 детей.

Ситуация на контроле региональных властей

По заверениям региональных властей ситуация с распространением природного пожара в Медведевском районе Марий Эл находится под контролем. Для эвакуированных людей создали все необходимые условия в местах временного проживания, заявил глава республики Александр Евстифеев.

"Это не первое возгорание в этой географической точке, но оно является самым сильным. Примерно четыре участка задействовано, на текущий момент все они локализованы. Они находились под контролем с самого начала. <…> Работа ведется самым активным образом, включились волонтеры, военные, здесь работает МЧС. Основный вывод: ситуация под контролем, но расслабляться нельзя. Необходимо продолжать тушение до последней искры", - процитировала Евстифеева пресс-служба правительства региона.

Глава республики отметил, что для всех эвакуированных должны быть созданы необходимые условия в местах временного проживания. Вопрос компенсации нанесенного ущерба местным жителям проработают, добавил он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, во время пожара в Медведевском районе никто не пострадал, всех людей эвакуировали вовремя.

"Порядка 140 человек эвакуировали, все жители Йошкар-Олы были развезены домой, те, кто, жители Волжска, Чебоксар и Татарстана, они были размещены на ночь в военно-патриотическом центре "Авангард", это поселок Куяр, бывший санаторий "Каменная речка". Им было оказано все медицинское сопровождение, психологическая поддержка, если требовалась, по поручению главы они все обеспечены водой, питанием, с людьми все в порядке, помощь вся необходимая оказана", - отметили в пресс-службе. В сообщении добавили, что жилые дома также не пострадали во время пожара.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили о лесном пожаре на территории Куярского лесничества в Медведевском районе республики. Огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый бор на расстоянии трех км. Из-за пожара эвакуировали местных жителей и гостей санатория "Сосновый бор". Позже стало известно, что пожар в Сосновом бору подошел к поселку Студенка.