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Лесные пожары в России

Площадь лесных пожаров в Башкирии за сутки увеличилась до 380 га

Самый крупный пожар действует в Баймакском районе

УФА, 20 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Башкирии увеличилась за сутки более чем на 100 га, всего в регионе горят 11 участков леса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в пятницу.

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"Продолжают действовать 11 очагов лесных пожаров на общей площади 380 га", - говорится в распространенном сообщении. Днем ранее в республике лес горел на площади 275 га.

Самый крупный пожар действует в Баймакском районе. Пройденная огнем площадь составляет 134,2 га, при этом спасатели объявили локализацию. За сутки ликвидировали три лесных пожара на общей площади порядка 47,8 га.

По данным ГУ МЧС, 20 августа в лесах региона прогнозируется высокая пожарная опасность.

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