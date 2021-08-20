Полиция возбудила дело о нападении собаки на 7-летнюю девочку в Жуковском

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после нападения собаки на 7-летнюю девочку в Жуковском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Дознавателем отдела дознания ОМВД России по городскому округу Жуковский возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) по факту нападения собаки на 7-летнего ребенка в Жуковском", - сообщили в полиции.

В четверг днем 7-летняя девочка находилась с родителями во дворе дома на улице Гагарина. В это время на поводке без намордника собаку породы американский стаффордширский терьер выгуливала 14-летняя хозяйка. Когда девочка пыталась погладить собаку, животное набросилось на ребенка. Девочку госпитализировали, прокуратура начала проверку.