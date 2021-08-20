Оперштаб заявил, что ни один лесной пожар не угрожает населенным пунктам Якутии

ТАСС, 20 августа. Лесные пожары не угрожают населенным пунктам в Республике Саха (Якутия), сообщили в оперштабе региона.
"На сегодняшний день ни один лесной пожар не угрожает населенным пунктам и объектам экономики", - говорится в сообщении оперштаба.
На тушении пожаров работают 2,7 тыс. человек и 444 единицы техники, добавили в оперштабе. Сегодня самолеты Бе-200 привлекались для тушения пожаров в Усть-Майском и Хангаласском районах. Вертолеты МЧС России и Минобороны РФ занимались переброской людей, а также применялись для авиапатрулирования.
Пресс-служба регионального правительства сообщила, что строительство новых домов началось для жителей пострадавшего от пожара села Бясь-Кюель Горного района в Якутии. Для семей, пострадавших от пожара, построят новые дома, соответствующие по площади прежнему жилью. При этом все дома будут благоустроенными, в них будет электро- и газоснабжение. К 15 октября жители должны быть обеспечены жильем.
Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.