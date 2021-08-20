Оперштаб заявил, что ни один лесной пожар не угрожает населенным пунктам Якутии

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"На сегодняшний день ни один лесной пожар не угрожает населенным пунктам и объектам экономики", - говорится в сообщении оперштаба.

На тушении пожаров работают 2,7 тыс. человек и 444 единицы техники, добавили в оперштабе. Сегодня самолеты Бе-200 привлекались для тушения пожаров в Усть-Майском и Хангаласском районах. Вертолеты МЧС России и Минобороны РФ занимались переброской людей, а также применялись для авиапатрулирования.

Пресс-служба регионального правительства сообщила, что строительство новых домов началось для жителей пострадавшего от пожара села Бясь-Кюель Горного района в Якутии. Для семей, пострадавших от пожара, построят новые дома, соответствующие по площади прежнему жилью. При этом все дома будут благоустроенными, в них будет электро- и газоснабжение. К 15 октября жители должны быть обеспечены жильем.