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Лесные пожары в России
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Оперштаб заявил, что ни один лесной пожар не угрожает населенным пунктам Якутии

Также отсутствует угроза для объектов экономики

ТАСС, 20 августа. Лесные пожары не угрожают населенным пунктам в Республике Саха (Якутия), сообщили в оперштабе региона.

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"На сегодняшний день ни один лесной пожар не угрожает населенным пунктам и объектам экономики", - говорится в сообщении оперштаба.

На тушении пожаров работают 2,7 тыс. человек и 444 единицы техники, добавили в оперштабе. Сегодня самолеты Бе-200 привлекались для тушения пожаров в Усть-Майском и Хангаласском районах. Вертолеты МЧС России и Минобороны РФ занимались переброской людей, а также применялись для авиапатрулирования.

Пресс-служба регионального правительства сообщила, что строительство новых домов началось для жителей пострадавшего от пожара села Бясь-Кюель Горного района в Якутии. Для семей, пострадавших от пожара, построят новые дома, соответствующие по площади прежнему жилью. При этом все дома будут благоустроенными, в них будет электро- и газоснабжение. К 15 октября жители должны быть обеспечены жильем.

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Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.

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РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
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